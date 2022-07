Covid, l'Iss: salgono incidenza e ricoveri e crescono le reinfezioni | Ema: entro lunedì il via alla quarta dose per gli over 60

Come anticipato dai dati giornalieri sull'andamento della pandemia, continuano a salire il tasso d'incidenza e quello di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età.

Secondo il report esteso settimanale dell'Iss sul Covid, il tasso d'incidenza maggiore è però nella fascia 30-39 anni, con 1.843 infezioni per 100.000 abitanti, mentre il dato generale è di 1.071. Aumentano poi anche i casi di reinfezione, che risulta del 10,8% sul totale dei casi segnalati, in crescita rispetto alla settimana precedente (9,6%). Dovrebbe arrivare entro 24/48 ore il via libera da parte dell'Ema alle indicazioni per l'estensione del vaccino Covid agli over 60 . La decisione in questo senso, anticipata due giorni fa da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), verrà poi recepita a strettissimo giro in Italia, come riferisce la Repubblica. Aifa e Ministero della Salute, si apprende, sono già al lavoro e dopo il passaggio da parte dell'Agenzia del farmaco ci sarà una circolare che verrà inviata alle Regioni.