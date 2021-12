Covid, l'ex pugile Stecca dopo la guarigione: "Intubato per 4 giorni, il vaccino mi ha aiutato"

"Sono stato intubato quattro giorni, non so se sbaglio ma credo che la doppia dose del vaccino mi aiutato in quel momento in cui la situazione era molto grave". A "Pomeriggio Cinque News" l'ex pugile Maurizio Stecca parla dopo esser guarito dal Covid: l'ex viceallenatore della Nazionale di pugilato, era ricoverato dallo scorso 12 dicembre in un reparto medico dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e mercoledì 29 dicembre è stato trasferito per un periodo di rieducazione respiratoria.

"Ora sono negativo e sono stato trasferito - ha raccontato -, il peggio è passato: pensavo di avere un'influenza, poi ho iniziato a non dormire più la notte per la tosse. Sono venuti a prendermi in ambulanza e mi sono svegliato quattro giorni più tardi". Stecca poi ha voluto sottolineare l'importanza della vaccinazione: "Avevo già due dosi di vaccino e credo che siano state quelle a proteggermi - ha spiegato -, che a mia moglie avevano detto che ero in pericolo in quanto ho una patologia come la sindrome di Budd-Chiari. Avevo già prenotato anche la terza dose, come mi avevano consigliato i miei ematologi".