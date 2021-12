Covid, Nature: con Omicron 2 dosi vaccino non bastano, serve booster

Ansa

Due dosi di vaccino non sono sufficienti per neutralizzare la variante Omicron del coronavirus. Lo sostiene uno studio pubblicato su "Nature", secondo cui il booster a mRna è molto più efficace nel contrastare il virus. "Le immunizzazioni di richiamo mRNA in individui vaccinati e convalescenti hanno portato a un aumento significativo dell'attività neutralizzante del siero contro Omicron", si legge.