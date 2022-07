Covid, Iss: salgono indice Rt e incidenza, su anche terapie intensive e ricoveri

Aumentano ancora l'indice di trasmissibilità e l'incidenza dei casi Covid.

Nel periodo 7-20 giugno, l' Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto all'1,07 della settimana precedente e giunto oltre la soglia epidemica . Si registra anche un balzo dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100mila abitanti per il periodo 24-30 giugno, contro il precedente dato di 504 ogni 100mila (17-23 giugno). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute , secondo cui sono in aumento anche terapie intensive e ricoveri nei reparti ordinari.