Covid, Iss: Rt stabile a 0,92, l'incidenza cala da 197 a 186

Giù intensive dal 1,9% all'1,4%, reparti dal 6,5% al 5,7%

- I ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva sono in calo all'1,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 settembre ) dal 1,9% (8 settembre) e sono in calo anche i, ricoveri nei reparti ordinari a livello nazionale al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre) dal 6,5% (8 settembre).

Due Regioni a rischio moderato, 19 a rischio basso

- Due Regioni sono classificate a rischio moderato mentre le restanti 19 Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso. Cinque Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza.

Tracciamento all'11%, stabili i casi sintomatici (al 51%)

- La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è pressoché stabile rispetto alla settimana precedente (all'11% dal 12%) ed è stabile al 51% in una settimana anche la percentuale dei casi rilevati sulla base della comparsa dei sintomi; senza notevoli variazioni in una settimana anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening al 37% (dal 38%).