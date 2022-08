Covid, Iss: Rt cala a 0,77, diminuisce anche occupazione ospedali

La diffusione del Covid continua a rallentare, nell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità si evince che l'incidenza dei casi e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia sono in calo.

Il numero di contagi scende a 260 ogni 100.000 abitanti contro i 365 di una settimana fa. Sempre nel periodo 27 luglio - 9 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81. In calo il tasso di occupazione in terapia intensiva (2,7% contro 3,2%), e quello di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende all'11,0% (contro i 13,0%).