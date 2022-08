Il Covid irrompe nella campagna elettorale con le parole di Crisanti | Letta: "A destra hanno la cultura no vax"

Le reazioni di Salvini e della Lega -

Matteo Salvini

Gli attacchi di Crisanti a Salvini sono a dir poco vergognosi

Enrico Letta si dissoci dalle parole dell'esperto

Licia Ronzulli

altro che centrodestra no vax!

, tagliente, in risposta agli attacchi del microbiologo, si è solo limitato a citare Crisanti riciclando un video in cui il virologo Giorgio Palù definì il collega "un esperto di zanzare". Il suo partito, invece, non ha tardato a reagire compatto: "Speculare sui morti.". "La richiesta è che il segretario- hanno aggiunto dalla Lega - ma questi, al contrario, si schiera prontamente al suo fianco". Si è indignata la forzista: "Ho proposto io l'obbligo vaccinale per il personale sanitario,".

Letta: "A destra prevale la cultura no vax" -

"La gragnuola di reazioni alla candidatura Crisanti chiarisce che a destra prevale la cultura 'no vax'", ha scritto su Twitter il segretario del Pd che si associa all'opinione del virologo padovano. "Ha ragione Crisanti, se avessero governato Salvini e Meloni nel 2020 quante migliaia di decessi in più avremmo avuto? Ce li ricordiamo gli aprire, aprire, aprire…", ha aggiunto Letta.

"Se il Covid torna aggressivo, studiare nuove restrizioni" -

Potrebbero far discutere anche le ultime parole di Crisanti sul Covid. Il microbiologo, dalle fila del Partito democratico, sembra avere le idee ben chiare sulla gestione della pandemia e vanno in direzione opposta a quelle del centrodestra: "Se il Covid torna aggressivo, studiare nuove restrizioni".

La posizione di Matteo Renzi -

"

lui e il suo partito volevano continuare a stare con Conte, Arcuri e l'esercito russo; io ho portato Draghi, Figliuolo e la svolta".

se proprio vuole chiarezza sul Covid

voti la commissione di inchiesta a cui noi abbiamo votato sì e voi avete votato no. Basta polemiche, confrontiamoci sui fatti"

Alle picconate del centrodestra su Crisanti si è aggiunto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un video su Twitter.Se Letta vuole sapere qual è la differenza tra me e lui sulla pandemia gliela spiego chiara:E ha aggiunto: "E, Letta. "Io ho soltanto detto che la gestione di Crisanti da virologo era impostata sull'allarmismo: non voleva le chiusure all'inizio ma per tutto il 2021, secondo me persino eccessive", ha concluso Renzi.