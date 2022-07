Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus

Una sequenza riconducibile alla sotto-variante di Covid BA.2.75 (la cosiddetta 'Centaurus') è stata registrata anche in Italia nel campionamento 11-17 luglio.

Lo si legge nelle schede di aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio dell'Istituto Superiore di Sanità. Centaurus è tenuta sotto stretta osservazione sia dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sia dall'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, per la sua elevata trasmissibilità. Rilevata per la prima volta in India a inizio maggio, da quel momento ha preso piede in diversi Paesi.