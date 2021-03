Covid, Iss: "Nelle Rsa primi effetti del vaccino, giù contagi e morti"

IPA

Nelle residenze per anziani si cominciano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti-Covid, con un calo sia dell'incidenza della malattia tra ospiti e operatori, sia dei decessi. Lo rivela l'ultimo report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il ministero della Salute. Sono 833 le Rsa che hanno partecipato alla sorveglianza per un totale di 30.617 posti letto.