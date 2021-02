Covid, Iss: "Le varianti non sono una novità, monitorare con attenzione"

"I virus, in particolare quelli a Rna come i coronavirus, evolvono costantemente con mutazioni del loro genoma. Mutazioni del Covid sono state osservate in tutto il mondo fin dall'inizio della pandemia". A rilevarlo è l'Istituto superiore di sanità che chiarisce: "Quasi tutte le mutazioni non hanno un impatto significativo, mentre alcune possono dargli un 'vantaggio' per esempio per trasmissibilità. E quindi vanno monitorate con attenzione".