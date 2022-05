Covid, Iss: la curva è in netta discesa in tutte le Regioni

"La curva epidemica da Covid in Italia appare nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane e la situazione è in netto miglioramento".

Lo afferma Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Palamara chiarisce che il trend riguarda "anche gli altri Paesi europei" e spiega che "i casi sono in diminuzione in tutte le Regioni italiane e in tutte le fasce d'età, comprese le più giovani".