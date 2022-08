Covid, Iss: "L'indice Rt scende a 0,81 (da 0,90), incidenza a 365 (da 533)"

Scendono ancora questa settimana l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia: l'incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 365 casi ogni 100.000 abitanti (05/08/2022 -11/08/2022) rispetto a 533 casi ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana.

Lo riporta il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute , secondo cui è in calo anche l' Rt medio calcolato sui casi sintomatici che, nel periodo 20 luglio - 2 agosto 2022, è stato pari a 0,81 (range 0,78-0,85), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,90. Inoltre continua la riduzione del tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid .