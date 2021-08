Covid, Iss: contagi in crescita per over 40, rallentano per 10-29enni

Nell'ultima settimana si registra un "rallentamento della crescita dei casi Covid nella fascia tra i 10 e i 20 anni", mentre aumentano i contagi in tutte le fasce d'età "sopra i 40 anni". E' quanto rileva l' Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale osservando che "l'incidenza tra i 50 e i 59 anni per la prima volta da inizio maggio è sopra i 50 casi per 100mila abitanti". A questo è dovuto un lento aumento del tasso di ospedalizzazione .

"Da fine giugno - spiega il rapporto - si è osservato un aumento dell`incidenza settimanale fra 0 e 40 anni. Sebbene il dato non sia ancora consolidato, nell'ultima settimana, si osserva un rallentamento della crescita dei casi nelle fasce 10-19 e 20-29, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni. Si osserva infatti che l'incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100mila abitanti".