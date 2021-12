Covid, Iss: confermati nove casi di variante Omicron in Italia

Italy Photo Press

L'Istituto superiore di Sanità conferma al momento nove casi di variante Omicron in Italia. "Nella piattaforma ICoGen ci sono al momento nove sequenze depositate per la variante - scrive l'Iss su Twitter -. Sette del cluster relativo al paziente indice, una trovata in un paziente in provincia di Bolzano e una in un paziente in Veneto".