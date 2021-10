Covid, Iss: ancora in calo occupazione ospedali

Ansa

Continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati di Covid negli ospedali italiani secondo quanto riferisce la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in diminuzione al 3,9% rispetto al 4,1 della settimana precedente, con un lieve calo del numero di persone ricoverate da 370 a 355. Diminuisce anche l'occupazione in aree mediche che passa dal 4,6% al 4,2%.