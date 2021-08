Covid, Iss: 82% tamponi positivo a variante Delta negli ultimi 45 giorni

Ansa

In Italia negli ultimi 45 giorni l'82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in forte calo l'Alfa, all'8%. Sono i dati, relativi al periodo 3 luglio/16 agosto, contenuti nel settimo bollettino dell'Iss "Prevalenza e distribuzione delle varianti di interesse per la sanità pubblica". Nuovi casi di infezione legati alla Delta sono stati segnalati in tutte le Regioni e Province autonome.