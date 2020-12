Covid, Ippolito: "Il vaccino può cambiare la storia di questa pandemia"

Ansa

"Speriamo di cambiare radicalmente la storia di questa pandemia con la vaccinazione. I vaccini rappresentano la possibilità di fermare il Covid, altrimenti ce lo porteremo dietro per anni e anni". Sono le parole di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma, che ha sottolineato come "la probabilità di una reazione al vaccino sia enormemente minore della possibilità di avere una complicanza in caso di infezione".