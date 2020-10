Covid, ipotesi: per le feste in casa non più di 6 persone, ma nessun divieto

istockphoto

Stop alle feste private, con una "forte raccomandazione" a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone. E' la proposta che il premier Conte avrebbe illustrato nel corso della riunione con Regioni e Comuni a Palazzo Chigi. Alcuni ministri continuano a spingere perché venga introdotto un divieto vero e proprio, anche in casa. Una decisione, in vista del varo del nuovo dpcm, potrebbe essere presa nella riunione dei capi delegazione.