Sono circa 250 milioni le mascherine (ffp2 ed ffp3), acquistate dalla Cina nei primi sette mesi dell'emergenza Covid dall'allora commissario Domenico Arcuri e distribuite nelle Asl di tutta Italia, che risulterebbero non filtrare a sufficienza. E ora per i lotti messi sotto accusa e ancora non utilizzati, dopo l'inchiesta aperta dalla Procura di Gorizia, è partita la "caccia" per individuarle e ritirarle.