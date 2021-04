Caso mascherine cinesi, il quotidiano La Verità: "Arcuri indagato per peculato"

LaPresse

L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Roma per peculato. A darne notizia è il quotidiano "La Verità", che però, pur sottolineando che l'accusa è contenuta nel fascicolo d'inchiesta sulle forniture di mascherine, non indica in modo circostanziato quali sarebbero gli episodi specifici che avrebbero portato all'accusa.