Covid, Iss: giù l'incidenza, aumenta l'Rt ma ancora sotto la soglia epidemica | Meno malati negli ospedali

Ospedali, intensive al 3,1% e area medica al 10,1%

In calo il tasso di occupazione dei malati Covid in ospedale: il dato è in discesa sia in terapia intensiva, con il 3,1% rispetto al 3,2% della settimana precedente, sia in area medica, con il 10,1% rispetto al 12,2% di sette giorni prima.