Covid, Inail: con vaccini crollo contagi tra il personale sanitario

Ansa

Grazie all'efficacia dei vaccini, la diffusione del Covid tra il personale sanitario risulta in forte calo. Lo rende noto l'Inail, sottolineando che per gli altri settori produttivi si registrano invece incidenze in crescita, nonostante il calo in assoluto dei contagi professionali denunciati. Si tratta, in particolare, dei trasporti, del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi di informazione e del manifatturiero.