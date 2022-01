Covid, in zona rossa e arancione in banca solo su appuntamento

ansa

Abi e Sindacati hanno stabilito "che, fino al 28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della clientela alle filiali bancarie avverrà solo con appuntamento, fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili solo per operazioni di cassa". E' quanto si legge in una nota al termine di un incontro sulle misure anti-Covid. Le banche, inoltre, informeranno la clientela sulla necessità del possesso del Green pass per accedere ai servizi dal primo febbraio.