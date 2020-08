Covid, in Puglia isolamento per chi rientra da Malta-Grecia-Spagna

"Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione sto per emanare un'ordinanza che dispone, a partire da mercoledì l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia da questi Paesi". Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Per coloro che si autosegnalano si attiva la sorveglianza attiva da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl.