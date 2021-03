Covid, in Italia 16.017 nuovi casi su 301.451 tamponi e altri 529 morti

Sono 16.017 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 301.451 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,3%, in calo rispetto all'8,2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 529, per un totale di 108.879 dall'inizio della pandemia. Calano di 5 unità le terapie intensive (3.716 in tutto), mentre sono 68 in più i ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono invece 18.687.

Secondo i dati del ministero della Salute, gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 269 (contro i 192 di lunedì). Nei reparti ordinari sono ricoverate 29.231 persone.

In Lombardia 3.271 nuovi positivi (7,3%) e 85 morti In Lombardia sono state 3.271 le persone risultate positive al Covid-19, il 7,3% dei 44.289 tamponi effettuati (23.728 molecolari e 20.561 antigenici). I decessi sono stati 85, mentre le persone ricoverate (non in terapia intensiva) sono state 115. I pazienti guariti e dimessi sono stati 2.469. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, Milano ne ha registrati 897, di cui 394 in città. Seguono Varese con 651, Brescia con 431, Como con 368, Monza con 204, Cremona con 135, Mantova con 134, Bergamo con 130, Pavia con 95, Lecco con 83, Lodi con 61 e Sondrio con 24.