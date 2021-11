Covid, in Italia mai così tanti casi giornalieri dal primo maggio

Ansa

I 12.448 nuovi casi giornalieri di coronavirus registrati in Italia rappresentano il picco più alto dal primo maggio (quando ne furono segnalati 12.964). Per quanto riguarda i decessi delle ultime 24 ore, invece, un numero maggiore rispetto a quelli odierni (85) era stato raggiunto il 10 giugno (in quella data i morti per Covid erano stati 88).