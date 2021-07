Covid, in migliaia protestano in Francia contro le nuove restrizioni Afp 1 di 29 Afp 2 di 29 Afp 3 di 29 Afp 4 di 29 Afp 5 di 29 Afp 6 di 29 Afp 7 di 29 Afp 8 di 29 Afp 9 di 29 Afp 10 di 29 Afp 11 di 29 Afp 12 di 29 Afp 13 di 29 Afp 14 di 29 Afp 15 di 29 Ansa 16 di 29 Ansa 17 di 29 Ansa 18 di 29 Ansa 19 di 29 Ansa 20 di 29 Ansa 21 di 29 Ansa 22 di 29 Ansa 23 di 29 Ansa 24 di 29 Ansa 25 di 29 Ansa 26 di 29 Ansa 27 di 29 Ansa 28 di 29 Ansa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo quanto emerge dall'ultimo Report del governo, con i dati aggiornati a martedì mattina, il totale delle persone vaccinate in Italia (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, replica a Salvini: "Dire ai giovani di non vaccinarsi è come invitare a disertare".