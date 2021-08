Covid, in Italia 7.230 nuovi casi su 212.227 tamponi e altri 27 decessi

Ministero della Salute

Sono 7.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 212.227 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,4%, in aumento rispetto al 3,1% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 27, mentre i guariti 3.371. In terapia intensiva ci sono 8 pazienti in più (268 in tutto), mentre aumentano di 100 unità i ricoveri negli altri reparti Covid (2.409).