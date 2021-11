Covid, in Italia 6.764 nuovi casi su 491.962 tamponi e altri 31 decessi

I numeri della pandemia

Sono 392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 23. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.173, cioè 49 in più rispetto a venerdì. Gli attualmente positivi sono 93.693, 3.337 in più nelle ultime 24 ore.