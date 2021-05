Covid, in Italia 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.741 nuovi casi di coronavirus a fronte di 251.037 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 5.506 con 287.256 test). Il tasso di positività si attesta al 2.3%, in aumento rispetto all'1,9 del giorno precedente. I morti sono stati 164, per un totale da inizio pandemia di 124.810 decessi. Guarite 12.816 persone.

Ricoveri e terapie intensive - Secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus in Italia, in calo di 99 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 69 (ieri 70). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 10.383 persone, 635 meno di ieri.