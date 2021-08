Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.636 nuovi casi di Covid. I tamponi effettuati sono stati 241.766: il tasso di positività si attesta quindi al 2,3%, in calo dell'1,8% rispetto a lunedì. I decessi sono stati 31. Crescono ancora gli ingressi in ospedale (+93), ma cala di una unità l'occupazione delle terapie intensive.