Covid, Agenas: i ricoveri crescono in 7 Regioni, Sicilia vicino al 15%

Brescia, il reparto Covid dell'ospedale Poliambulanza Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cresce in sette Regioni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid, con la Sicilia appena sotto il 15%, uno dei parametri per il cambio colore. E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell'Agenzia nazionale servizi sanitari regionali, secondo cui i ricoveri aumentano anche in Abruzzo (4%), Campania (7%), Emilia-Romagna (5%), Lazio (7%), Molise (2%), Puglia (45). A +1% in 4 Regioni il tasso d'occupazione delle intensive.