Covid, in Italia 3.405 nuovi casi su 293.469 tamponi e altri 52 morti

I numeri della pandemia

Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in meno di giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, cioè 87 in meno. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 93.652, con un calo di 656 nelle ultime 24 ore.