Covid, in Italia 24.935 nuovi casi con 353.737 tamponi e 423 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.935 nuovi casi di coronavirus a fronte di 353.737 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 23.059 con 369.084 test). Il tasso di positività è oggi al 7%, in crescita rispetto al 6,2% del giorno precedente. I morti sono stati 423, mentre i guariti 15.976. In aumento di 16 unità i ricoveri in terapia intensiva e di 177 negli altri reparti Covid.

I numeri della pandemia Come reso noto dal ministero della Salute, sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 249. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore. In Italia sono 547.510 gli attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.502.

Oltre 5mila nuovi casi in Lombardia Ancora una volta è la Lombardia la Regione più colpita dalla pandemia: nelle ultime 24 ore ha registrato 5.641 nuovi casi e 92 decessi.