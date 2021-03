Covid, in Italia 13.846 nuovi casi con 169.196 tamponi e 386 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.846 nuovi casi di coronavirus a fronte di 169.196 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 20.159 con 277.086 test). Il tasso di positività è all'8,2%, in aumento rispetto al 7,3% del giorno precedente. I morti sono stati 386, mentre i guariti 32.720. In crescita di 565 unità i ricoveri nei reparti Covid e di 62 nelle terapie intensive.