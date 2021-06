Covid, in Italia 1.273 nuovi casi con 84.567 tamponi e 65 morti

Ministero della Salute

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.273 nuovi casi a fronte di 84.567 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 2.275 con 149.958 test). Il tasso di positività si attesta all'1,5%, stabile rispetto al giorno precedente. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 65, mentre i guariti 5.024. Scendono ancora i ricoveri: 15 in meno in terapia intensiva e 53 in meno negli altri reparti.