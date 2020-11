Covid, in campo l'esercito per la distribuzione dei vaccini

La Difesa è al lavoro per la pianificazione della distribuzione del vaccino anti-Covid. Come avvenuto per distribuzione dei dispositivi sanitari a marzo, saranno messe a disposizione le capacità del personale dell'esercito italiano. Non si esclude al momento, così come già avviene a Milano per il vaccino influenzale, l'ipotesi che i militari possano essere adoperati anche per la somministrazione delle dosi.