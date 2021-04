Covid, in calo le ospedalizzazioni (-57) e le terapie intensive (-11)

Afp

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato un calo del numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale (in totale sono 28.432) e di quelli in terapia intensiva (in totale sono 3.703), nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Lo riporta il bollettino del 4 aprile, diramato dal ministero della Salute, secondo cui le ospedalizzazioni in area non critica sono diminuite di 57 unità mentre i ricoveri in terapia intensiva di 11 unità.