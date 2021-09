Covid,  "in Alto Adige alcune classi già ritornate in Dad"

In Alto Adige, dove l'anno scolastico è iniziato il 6 settembre, "alcune classi sono già in Dad" per casi di positività tra alunni e professori. Lo ha confermato il presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher, ricordando come la Provincia abbia messo in campo un programma di screening a tappeto nelle scuole. "Lo screening ci aiuterà ad evitare grossi focolai", ha spiegato.