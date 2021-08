Covid, il Cts valuta l'ipotesi di prolungare la validità del Green pass

Ansa

Il Cts dovrebbe riunirsi venerdì per esaminare la richiesta del ministero della Salute in merito alla possibilità di prorogare la durata del Green pass, che al momento è valido nove mesi. Tra le ipotesi allo studio, c'è quella di allungare fino a 12 mesi la validità a partire dalla somministrazione della seconda dose. Al vaglio anche la possibilità di uniformare la durata del certificato verde per tutti, anche per i guariti.