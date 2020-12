Covid, il virologo Broccolo: "Non sarà una terza ondata, ma una seconda che proseguirà"

Per il virologo Francesco Broccolo la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus non è ancora finita. "Stiamo parlando di una probabile terza ondata, io invece parlerei di una seconda ondata che proseguirà", spiega il professore dell'università Bicocca di Milano, mettendo in guardia dai rischi che si corrono con i ricongiungimenti che ci saranno in vista delle festività.



"Ci sono dati migliorativi, ma non è finita, le terapie intensive sono piene, mentre a settembre erano vuote", prosegue il virologo invitando tutti coloro in procinto di partire a fare un tampone prima di raggiungere i propri cari. "E' necessario farlo perché altrimenti si infetta il genitore e anziché andare a trovarlo gli si fa un danno", sottolinea Broccolo.