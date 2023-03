Covid, il Tribunale dei ministri archivia l'inchiesta contro l'ex premier Conte e i vertici del suo governo

Non si possono imputare, si legge nel documento, responsabilità "in una situazione di incertezza" in cui non si potevano prendere decisioni senza "contemperare interessi diversi", in particolare la tutela della salute e la tenuta socio-economica

"Nessuna responsabilità" E così, mentre a Bergamo l'inchiesta Covid procede, secondo il Tribunale dei ministri, scrive il "Corriere della Sera", gli esponenti di Palazzo Chigi non si possono ritenere responsabili di nulla dal momento che, si legge nel documento, "soprattutto in una situazione di incertezza come quella sopra descritta non era esigibile da parte degli organi di governo l'adozione tout court di provvedimenti in grado di impedire ogni diffusione dei contagi che non tenessero conto della necessità di contemperare interessi diversi e in particolare la tutela della salute e la tenuta del tessuto socio-economico della collettività".

"No omicidio colposo" Secondo i giudici non si ravvisa l'ipotesi di omicidio colposo plurimo ipotizzata dalle famiglie. Si legge ancora nel testo: "Per verificare la colpevolezza si dovrebbe conoscere la genesi del contagio delle singole vittime e stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che misure di contenimento che non siano state adottate dal governo o disposte in ritardo avrebbero evitato il contagio o l'esito letale".

"Non ci sono i presupposti di reato" Mancherebbero insomma, sotto il profilo giuridico, i presupposti per contestare qualsiasi reato. "Gli strumenti scientifici - dice il documento - non sono in grado di accertare tali circostanze e non è possibile escludere responsabilità dei terzi considerato che la diffusione del virus dipende in buona parte da comportamenti virtuosi della collettività". Il Tribunale ritiene impossibile accertare eventuali responsabilità penali anche dal punto di vista "omissivo", dal momento che non si può dimostrare che l'adozione di altre misure di contenimento 2avrebbe evitato il contagio".