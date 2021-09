Covid, il ministero: i test antigenici salivari non sono validi per il Green pass ma ok per il monitoraggio nelle scuole

I test salivari sono stati esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere il Green pass e non vengono raccomandati come alternativa ai tamponi perché non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. E' quanto indicato nella nuova circolare del ministero della Salute , in cui si fa particolare riferimento al monitoraggio della circolazione del virus in ambito scolastico.

Lunghe code fuori dalla stazione Centrale di Milano per eseguire i tamponi rapidi gratuiti nella tenda della Croce Rossa italiana. I test per il Covid sono eseguiti a chiunque ne faccia richiesta e non solo a chi deve prendere un treno.

Test salivari solo nell'ambito di screening - I test antigenici salivari restano tuttavia validi come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, ma soltanto in alcuni contesti, come appunto nello screening per bambini coinvolti nel Piano di monitoraggio della circolazione del virus a scuola, o per anziani nella Rsa, disabili e personale sanitario. Tali test non vengo però al momento raccomandati, secondo quanto si legge nel testo "Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell'infezione da Sars-Cov2".

Raccolta della saliva a casa - Nell'ambito del monitoraggio scolastico, la raccolta del campione salivare "potrà essere effettuata anche con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte dei genitori/tutori, seguendo un preventivo iter formativo" per utilizzare i dispositivi di raccolta.