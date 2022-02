Covid, il Consiglio di Stato: legittime linee guida sulle cure a casa

Il Consiglio di Stato conferma con una sentenza la legittimità delle linee guida contenute nella circolare ministeriale sulle terapie domiciliari anti-Covid. Le linee guida, si legge nel documento, contengono infatti "mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale".