Covid, il congedo del generale Figliuolo: "Lavoro complesso, grazie italiani"

"E' stato un lavoro complesso, grazie davvero a tutti e soprattutto agli italiani".

Così il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo saluta nell'ultimo giorno del suo incarico che coincide con la fine dello stato d'emergenza. "Ringrazio il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la fiducia che hanno riposto in me", ha aggiunto.