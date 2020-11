Covid, il 118: "Paralisi ospedali crea danni al pubblico servizio"

Ansa

I medici del 118 denunciano una "paralisi nella presa in carico dei pazienti da parte degli ospedali" segnalando che questa situazione "crea danni al servizio". "Le ambulanze del 118 non devono sostare in fila indiana - dice il presidente della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli -, devono portare il paziente e, in caso di sospetto Covid, svestirsi e sanificarsi e ripartire". Le attese, avverte, causano "interruzione di pubblico servizio".