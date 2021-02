Covid, Iacopo Melio lascia l'ospedale dopo 27 giorni di ricovero "Ho vinto io"

"Il bastardo ti cambia nel corpo e nella testa". Lo chiama così il Covid Iacopo Melio nel suo lungo post su Facebook nel quale annuncia di aver finalmente lasciato l'ospedale dopo gli ultimi 27 giorni di degenza : "Ho vinto io", è il titolo del suo messaggio che descrive il calvario di un doppio ricovero e le tante scorie ancora da smaltire: "Sono negativo, ma questo non significa che sia tutto finito, anzi: ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che ha lasciato".

Il consigliere regionale toscano, paladino dei disabili, ha affrontato due ricoveri: uno di 18 giorni e l'altro durato quasi un mese. "Sarà un recupero lungo e lento - scrive - alla ricerca di un equilibrio precario che più volte, in queste settimane, mi ha portato a tornare indietro senza farci capire il perché. Spero che la via migliore sia però tracciata, e che tutto ciò che non riesco ancora a raccontare venga seminato piano alle spalle, con scaramantico ma necessario ottimismo".

Insomma, fuori dall'ospedale sì, ma con ancora tanto lavoro da fare: "Adesso avrò bisogno di dedicarmi a me stesso - spiega - al peso e alla muscolatura da recuperare, alla respirazione che deve tornare, ad un’alimentazione non del tutto ripristinata. Ma tornerò al lavoro, gradualmente e a piccole dosi, già dalla prossima settimana sperando di farcela".

Non poteva non dedicare un pensiero a tutte le persone che lo hanno curato: "Ringrazio di cuore il personale sanitario del reparto 5A3 del San Giuseppe di Empoli, che con pazienza e attenzione ha fatto il massimo per capire cosa mi stesse succedendo"