Covid, i vaccinati in Italia: superata quota 84mila

Ansa

E' salito a 84.027, secondo i dati ufficiali aggiornati, il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la Regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975). Dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate 469.950 dosi nel Paese.