Ministero della Salute

Sono 5.273 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore su 238.073 tamponi effettuati (lunedì erano stati 3.674 su 74.021 test). Si contano altri 54 decessi, in aumento rispetto ai 24 di lunedì. Il tasso di positività si attesta al 2,2%, in netto calo rispetto al 4,9% del giorno precedente. In crescita anche i ricoverati: 19 in più in terapia intensiva e 138 negli altri reparti. I dimessi e i guariti sono 4.794.