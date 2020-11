Covid hotel, medici di base: alto rischio contagi, team siano specializzati

Ansa

"Un Covid hotel è un luogo ad alto rischio di contagio, i team di medici e infermieri non possono essere improvvisati". Lo ha detto il vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di famiglia, Pier Luigi Bartoletti, dopo che il ministro Boccia ha chiesto di mettere a disposizione Covid hotel in tutte le province. "Non si può pensare di inviare medici di famiglia, anche di una certa età, esponendoli al virus", ha aggiunto Bartoletti.